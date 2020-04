Coronavirus: sindacati, accordo con Regione Lazio per servizi educativi, sociali e sanitari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Definendo le modalità di corresponsione delle quote previste dai contratti, in due fasi, agli enti gestori sarà riconosciuto il 100 per cento dei corrispettivi. Qualora si preveda una compartecipazione degli utenti e quindi una riduzione degli stessi, nei limiti dell'80 per cento, spetterà a un tavolo di confronto trovare le necessarie soluzioni al fine di assicurare il 100 per cento della retribuzione ai lavoratori. Un aspetto importante per la tutela dei salari di chi oggi aggiunge all'incertezza del futuro lavorativo quella del proprio salario", aggiungono le sigle sindacali. "È proprio su questo punto in particolare vigileremo affinché i contenuti del protocollo con l'impegno della Regione vengano rispettati soprattutto dal punto di vista retributivo". (segue) (Com)