Coronavirus: sindacati, accordo con Regione Lazio per servizi educativi, sociali e sanitari (3)

- "Altro punto essenziale del protocollo è la previsione delle misure atte a garantire la sicurezza di utenti e lavoratori, in assenza dei quali non sarà possibile erogare i servizi: aggiornamento degli impianti di videosorveglianza, dotazione di dispositivi di protezione individuale, sanificazione e percorsi di sorveglianza per eventuali contatti dei lavoratori con utenti positivi al Covid 19, nel rispetto delle norme e di quanto previsto dal protocollo siglato da Cgil Cisl e Uil e ministero della Salute il 24 marzo", proseguono i sindacati. "L'interruzione delle attività socio sanitarie, socio assistenziali, educative, scolastiche e dei centri semiresidenziali ha messo in difficoltà una larga platea di famiglie che conta sull'assistenza di persone fragili come disabili e anziani: restituire in parte le attività, riprogettate secondo le necessità e nel rispetto della sicurezza di assistiti e lavoratori, è un importante sostegno per chi dall'emergenza coronavirus ha subito un doppio disagio. Ora faremo molta attenzione, nell'interesse degli utenti e dei lavoratori, che il protocollo trovi applicazione sull'intero territorio regionale", concludono. (Com)