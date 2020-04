Coronavirus: Russia, 1.175 nuovi casi di infezione nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sale a 8.672 il totale dei casi registrati in Russia. Nelle ultime 24 ore, come ha riferito il Centro operativo per il contrasto all'epidemia nel suo canale Telegram, sono stati scoperti 1.175 nuovi casi nel paese. La maggior parte dei nuovi contagi è stata riscontrata a Mosca, con 660 casi. Nella regione di Mosca i nuovi casi sono 95 casi, a San Pietroburgo e Leningrado, rispettivamente 34 e 32 casi. L'epidemia è estesa a 82 regioni della Federazione Russa. Il numero di pazienti dimessi sinora è aumentato a 580 persone. (Rum)