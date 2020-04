Coronavirus: Amendola, il Mes è uno strumento inadeguato per questa crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Meccanismo europeo di stabilità (Mes) è un mezzo inadeguato per far fronte a questa crisi. È quanto sottolineato dal ministro degli Affari europei, Vincenzo Amendola, parlando questa mattina a “Studio 24”. “Noi abbiamo sempre detto che il Mes è un trattato del 2012, ed è inadeguato. Non a caso vi era in corso un negoziato per cambiarlo. Oggi a causa della crisi economica il mezzo è ancora più inadeguato. Ci sarà bisogno e c’è bisogno anzitutto di strumenti nuovi”, ha dichiarato il ministro commentando il rinvio dell’Eurogruppo a domani dopo 16 ore di discussione. “Alcune scelte sono state già fatte”, ha sottolineato il ministro, citando la sospensione del patto di stabilità, la sospensione del divieto di aiuti di Stato alle imprese, il nuovo strumento della Commissione Ue contro la disoccupazione (Sure), il fondo per la liquidità alle imprese della Banca europea per gli investimenti (Bei) e le azioni messe in campo dalla Banca centrale europea. “Quello che manca è un salto di qualità di una politica tra i governi che devono trovare strumenti per affrontare la crisi di una portata più forte, più radicale”, ha aggiunto Amendola. “Negoziando si fanno passi avanti. Noi continueremo a negoziare forti di una lettura di quanto sia necessario agire e agire subito”, ha dichiarato il ministro.(Res)