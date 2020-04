Coronavirus: Morelli (Lega), pensare a soluzioni per e-learning e didattica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Alessandro Morelli, deputato della Lega e presidente della commissione Telecomunicazioni alla Camera, "il crescente ricorso a soluzioni da remoto da parte degli italiani, ormai realtà nel mondo della scuola e dell'università, dovrebbe farci riflettere sull'idea di concepire delle facilitazioni per chi utilizza piattaforme di e-learning. Alla luce dell'allarme Istat sul divide tecnologico di un terzo delle famiglie italiane - prosegue il parlamentare in una nota - chiederemo agli operatori, che audiremo in commissione nella giornata di oggi, se sia all'ordine del giorno la possibilità di riconoscere delle forme di agevolazione per il consumo dei dati per i fruitori di tali servizi".(Com)