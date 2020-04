Imprese: 2019 positivo per il mercato bici, 7 per cento vendita in più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vendita (in pezzi) di biciclette ed e-bike nel 2019 è stata di 1,713 milioni di unità, il 7% in più rispetto all'anno precedente mentre la vendita di e-bike è cresciuta del 13% passando da 173 a 195mila pezzi venduti. Lo rileva Ancma in una nota. Torna a crescere, a differenza degli altri anni, la bicicletta tradizionale, soprattutto city e trekking, in tutte le zone d'Italia. Tornano a crescere produzione e di conseguenza l'export. Tutto il mercato Italia, alla vendita, vale oggi circa 1,35 miliardi di euro. Gli unici segni negativi li riscontriamo nell'import di biciclette a pedalata assistita e sono l'effetto diretto dell'introduzione dei dazi antidumping contro la concorrenza sleale asiatica che stanno riportando la produzione in Europa e in particolare in Italia vista la sua tradizione manifatturiera nel settore ciclo. Le biciclette e le e-bike sono sinonimo di mobilità individuale sana e sostenibile e sono una componente sempre più importante per i moderni concetti di mobilità nelle nostre città e per questa ragione il governo, le regioni e molti comuni stanno perseguendo l'obiettivo di aumentare significativamente la percentuale di ciclisti. "La bicicletta ha scenari di sviluppo molto ampi – fa notare il presidente di Confindustria Ancma, Paolo Magri, commentando i dati elaborati dall'associazione - soprattutto se paragoniamo l'uso del mezzo nel nostro paese rispetto a quello di nazioni più avanzate in termini ciclistici e di conseguenza questa diventa un'opportunità enorme per le aziende che Ancma rappresenta. L'auspicio dunque – prosegue Magri - è che si continui con la politica di diffusione dell'uso della bici, delle infrastrutture e delle politiche di mobilità sostenibili per vedere città più smart e soprattutto, dato il momento, più sicure in considerazione dei molteplici aspetti positivi che ricadrebbero sulla nostra salute".(Com)