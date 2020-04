India: coronavirus, tasso di disoccupazione nelle aree urbane supera il 30 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Organizzazione internazionale del lavoro (Oil), nello studio “Ilo Monitor 2nd edition: Covid-19 and the world of work”, ha stimato che in India, dove circa il 90 per cento di chi lavora lo fa nell’economia informale, circa 400 milioni di lavoratori sono a rischio di precipitare nella povertà durante la crisi dovuta al coronavirus. Le misure di contenimento prese dal governo indiano hanno già avuto un impatto significativo su questi lavoratori, spingendo molti di loro a tornare nelle aree rurali. Le misure in vigore in India si collocano per severità nella fascia più alta dell’indice di risposta dei governi elaborato dall’Università di Oxford (Covid-19 Government Response Stringency Index). (Inn)