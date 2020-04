Coronavirus: Amendola, nessuno si salva da solo da questa crisi, Mes è totalmente inadeguato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il ministro per gli Affari europei, Vincenzo Amendola, "non c'è qualcuno che si salva da solo da questa crisi. E' una crisi verticale, non è come la crisi del 2008. La linea rossa italiana è trovare strumenti nuovi, un fondo per la ripresa - ha continuato l'esponente dell'esecutivo ospite di 'Radio Anch'io', su Rai Radio 1-, mettere insieme le risorse economiche e trovare gli strumenti finanziari adatti per difendere al competitività. Il Meccanismo europeo di stabilità è talmente inadeguato che noi lo stavamo modificando, stavamo negoziando a livello europeo per questo". (Rin)