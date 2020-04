Libia: battaglione Lna ferma 25 migranti nella città di Kufra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di 25 migranti è stato fermato nella città meridionale libica di Al Kufra. Lo ha annunciato il Battaglione “Sobol al Salam” dell'Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar. In una dichiarazione, il battaglione ha affermato che i migranti, che erano a bordo di due camion, sono stati catturati mentre erano in viaggio per "rubare oro in territorio libico". Il battaglione, che ha sede ad Al Kufra, vicino al confine libico-sudanese, ha aggiunto che la cattura è arrivata in base agli ordini del comando dell'Lna e dopo aver chiuso i confini con il Ciad e il Sudan, come parte delle misure per combattere il coronavirus in Libia. (Bel)