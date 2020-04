Germania: istituti economici, coronavirus innesca recessione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi provocata dalla pandemia di coronavirus innescherà una grave recessione in Germania nel corso dl 2002, con un crollo del Pil del 4,2 per cento, il tasso di disoccupazione che balzerà al 5,9 per cento e 2,4 milioni di lavoratori in cassa integrazione. È quanto si apprende dal rapporto congiunto redatto dai principali istituti economici tedeschi, che il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung” afferma di aver visionato prima della pubblicazione. In particolare, secondo le previsione, nel primo trimestre del 2020, il Pil dovrbbe ridursi dell'1,9 per cento su base trimestrale. Il declino dovrebbe aumentare al 9,8 per cento nei tre mesi successi. Se verificata, si tratterebbe della maggiore contrazione del Pil mai registrata in Germania dall'avvio delle rilevazioni trimestrali nel 1970. Il dato sarebbe pari a più del doppio del crollo del Pil registrato ne primo trimestre del 2009 durante la crisi finanziaria mondiale. A ogni modo, per il 2021 si prevede una ripresa con una crescita del 5,8 per cento del Pil. Il miglioramento potrebbe iniziare già nel terzo e quarto trimestre del 2020 con una crescita rispettivamente dell'8,5 e 3,1 per cento su base trimestrale. Intanto, tuttavia, salari e redditi da lavoro autonomo dovrebbero diminuire. Per la “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, tale previsione contrasta con gli aiuti erogati dal governo federale a favore dei lavoratori. Inoltre, il potere d'acquisto delle famiglie sarà sostenuto dalla minore inflazione, derivante soprattutto dalla caduta dei prezzi del greggio. Nel corso del 2020, i prezzi al consumo aumenteranno in Germania soltanto dello 0,6 per cento. (Geb)