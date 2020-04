Libia: commissione parlamento di Tobruk invita i libici a stare uniti contro coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione per gli Affari esteri e la cooperazione internazionale della Camera dei rappresentanti libica (nota anche come Parlamento di Tobruk), guidata dal parlamentare Youssef al Agouri, ha lanciato un appello a "tutti i libici a unirsi per sostenere gli sforzi per affrontare l'epidemia da coronavirus". In una dichiarazione ufficiale, la commissione ha fatto appello a "tutto il popolo libico, senza eccezioni, affinché si renda conto della gravità della situazione e faccia gli interessi del proprio paese e delle generazioni future". La commissione ha sottolineato "l'importanza del coordinamento tra le autorità competenti per combattere l'epidemia in tutta la Libia, nonché la necessità di un'azione comune per rafforzare le misure preventive e mobilitare le risorse del paese e le istituzioni sanitarie". (Bel)