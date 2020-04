Ue: appello di Francia e Germania per un “accordo ambizioso” dopo fallimento Eurogruppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri delle Finanze di Francia e Germania hanno rivolto un messaggio congiunto su Twitter dopo il fallimento della riunione dell’Eurogruppo, protrattasi per tutta la notte e rinviata alla giornata di domani. “Chiediamo a tutti gli Stati europei di affrontare delle eccezionali sfide per raggiungere un accordo ambizioso. In questa fase difficile, l’Europa deve stare insieme”, si legge nel messaggio dei due ministri.(Beb)