Coronavirus: Boccia, non c'è una data per la fase 2, occorre condividere modalità di ripartenza

- Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, è intervenuto questa mattina sulla cosiddetta fase 2 dell'emergenza da Covid-19. "Leggo del 4 maggio per l'inizio della fase 2, ma non c'è una data, è una valutazione che il Consiglio dei ministri dovrà fare dentro di sé e concordare con la cabina di regia", ha affermato l'esponente dell'esecutivo a "Circo Massimo", su Radio Capital. Per Boccia, "non ha senso impiccarsi a date. Ma bisogna condividere le modalità di ripartenza, parlarne insieme, maggioranza e opposizione, scienziati e politici. Renzi propone di riaprire subito dopo Pasqua? Se parliamo di qualche codice Ateco (la classificazione delle attività economiche, ndr), potrebbe essere. Ma non è realistico oggi dare dati". Quanto ai numeri del contagio, il ministro ha osservato: "Dopo giorni, ieri ho tirato il primo vero sospiro di sollievo. Vado a letto con un senso di preoccupazione e angoscia, e mi sveglio ripensando alle stesse cose. I numeri di ieri hanno cominciato a far vedere una luce, pur fioca". (Rin)