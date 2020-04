© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di casi di infezione da coronavirus è aumentato a 208 in Georgia. Le informazioni sono pubblicate sul portale gestito dal governo per informare la popolazione sull’andamento dell’epidemia a livello nazionale. Sono 4.674 le persone in quarantena e 362 quelle in stato di degenza. Sono 46, invece, le persone che sono guarite e due sono morte. (Res)