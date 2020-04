Emirati: Dubai estende la chiusura delle attività commerciali al 18 aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'emirato di Dubai, il cuore economico degli Emirati Arabi Uniti, ha esteso la chiusura delle attività commerciali fino al 18 aprile come parte degli sforzi per contenere il coronavirus. Lo ha dichiarato il dipartimento economico di Dubai in una nota su Twitter. Le attività escluse dalla chiusura continueranno a funzionare normalmente, pur nel rispetto delle misure di sicurezza e di prevenzione. Dubai ha annunciato una chiusura generale di due settimane, a partire dalle 20:00 ora locale dal 4 aprile, per contenere la pandemia di Covid-19. In questo ambito è stato anche richiesto ufficialmente il rinvio di un anno di Expo Dubai 2020, la prima esposizione universale che doveva tenersi in Medio Oriente a partire dal prossimo ottobre.(Res)