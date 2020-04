Armenia-Russia: coronavirus, giunto da Mosca personale sanitario militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di medici delle forze armate russe sono arrivati in Armenia per assistere le autorità locali nelle attività di contrasto al coronavirus. È quanto scritto dal portavoce del ministero della Difesa di Erevan, Shushan Stepanyan, sulla sua pagina Facebook. “Sulla base di un accordo tra i ministri della Difesa dell'Armenia e della Russia, Davit Tonoyan e Sergej Shoigu, un gruppo di specialisti delle forze armate russe sono appena arrivati in Armenia per assisterci contro la diffusione del nuovo coronavirus”, ha scritto Stepanyan. Il portavoce ha osservato che il team russo condurrà delle ricerche sul Covid-19 grazie a un laboratorio mobile, oltre a effettuare varie attività di disinfezione che dovrebbero garantire maggiore efficiacia alle misure anti-epidemiche attuate dalle autorità armene. (Res)