Yemen: oltre 4 miliardi di dollari di progetti del King Salman Relief Center

- I costi sostenuti dal King Salman Center for Relief and Humanitarian Action (KsRelief) per progetti umanitari sin dalla sua istituzione nel maggio 2015 fino al marzo 2020 hanno un valore totale di 4 miliardi e 368 milioni di dollari. L’organizzazione umanitaria opera in collaborazione con 144 partner internazionali locali e regionali, per implementare 1.255 progetti che coprono vari paesi nel mondo. Lo Yemen è in prima linea tra i paesi sostenuti con il 68,45 per cento dei progetti, seguito dai territori palestinesi con l'8,18 per cento, dalla Siria con il 6,61 per cento, quindi dalla Somalia con il 4,39 per cento. Secondo l'agenzia di stampa saudita "Spa", il centro ha realizzato in Yemen fino allo scorso marzo 453 progetti per un valore di due miliardi di 990 milioni e 268 mila dollari in collaborazione con 80 partner. Il settore sanitario ha visto 204 progetti, quello della sicurezza alimentare 79 e 26 progetti sono stati attuati nel campo del coordinamento alle operazioni umanitarie. (Res)