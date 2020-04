Coronavirus: Boccia, problema mascherine ad aprile non ci sarà più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, ha commentato la disponibilità di mascherine per far fronte all'emergenza Covid-19. "Venticinque giorni fa c'era un settimo della necessità di mascherine nel Paese e purtroppo non le faceva nessuno", ha detto l'esponente dell'esecutivo a "Circo Massimo", su Radio Capital, "ora le mascherine cominciano a esserci e penso che il problema in questo mese di aprile non ci sarà più". (Rin)