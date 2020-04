Tunisia: il ministro della Salute piange in diretta, "la pandemia può diventare incontrollabile"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute tunisino, Abdellatif Mekki, non è riuscito a trattenere le lacrime ieri sera nel corso di una conferenza stampa a Tunisi sulla situazione della diffusione del coronavirus nel paese. Parlando dei pericoli derivanti da questa pandemia, il ministro si è commosso ammonendo circa il fatto che "la situazione potrebbe diventare fuori controllo", riferendosi al mancato rispetto di una parte della popolazione della quarantena e delle regole introdotte per impedire la diffusione del virus Sars-Cov-2. Parlando nel corso di una conferenza stampa congiunta con il ministro dell'Interno tunisino, Hichem Mechichi, Mekki ha spiegato che "la mancanza di collaborazione dei cittadini con le autorità renderà vani i nostri sforzi per isolare il virus". Da parte sua, il ministro Mechichi ha dichiarato che i malati di Covid-19 potrebbero essere perseguiti penalmente in caso di mancato rispetto dell'auto-isolamento e delle disposizioni eccezionali per contenere l'epidemia. "Se un paziente non rispetta la quarantena e le istruzioni del ministero della Salute e quindi contagia un'altra persona, possiamo perseguirlo ai sensi del codice penale e se la contaminazione provoca la morte, può essere accusato di omicidio colposo", ha detto Mechichi. L'esponente del governo nordafricano ha sottolineato l'importanza di continuare a limitare gli assembramenti e le uscite di casa, notando come le misure di contenimento siano state meno rispettate nei giorni scorsi. (segue) (Tut)