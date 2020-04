Coronavirus: Frittelli (policlinico Tor Vergata), a Roma situazione è sotto controllo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sui test rapidi, la direttrice del policlinico Tor Vergata ha precisato: "Insieme allo Spallanzani li abbiamo sperimentati. Abbiamo effettuato test rapidi su circa 500 operatori e test molecolari su 600 operatori. Abbiamo avuto una totale sovrapposizione tra i due test, il che vuol dire che funzionano. Sono molto favorevole ai test rapidi sierologici, ovviamente ove fossero positivi bisogna fare il test molecolare. I test rapidi possono costare circa 6 euro". E, in merito alla fase due, Frittelli pensa che "una ripresa sarà necessaria perchè non possiamo lasciare tanta gente quasi sulla soglia di povertà. Però dobbiamo fare un grande appello alla popolazione italiana ad essere molto rigorosi e bisogna fornire materiale di protezione individuale perchè, quando riapriremo, andrà mantenuta la distanza e andranno indossate le mascherine". (Com)