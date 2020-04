© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, "nel decreto aprile vanno rifinanziate misure che scadono e vanno ipotizzati nuovi strumenti per chi è rimasto fuori. Si va nella direzione dell'aumento dei 600 euro a 800". L'esponente dell'esecutivo è intervenuto questa mattina a "Circo Massimo", su Radio Capital. (Rin)