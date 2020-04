Grecia: coronavirus, governo lancia 500 unità mobili per effettuare test sui contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel tentativo di frenare la diffusione del nuovo coronavirus, il governo greco sta lanciando 500 unità mobili di test e campionamento. Le unità si recheranno nelle abitazioni in cui vi sono casi sospetti di infezione, sotto la guida dell'Organizzazione nazionale della sanità pubblica (Eody). I cittadini greci sono attualmente sottoposti a misure di quarantena per mitigare la diffusione del virus. Il ministero della Sanità ha annunciato ieri due nuovi decessi causati dal coronavirus, un dato che porta il numero totale a 81. Le autorità hanno confermato 77 nuovi casi. Il numero totale di infezioni da Covid-19 in Grecia è pari a 1.832, con novanta persone in terapia intensiva. (Gra)