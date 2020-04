India: coronavirus, oltre cinquemila casi di cui un quinto nel Maharashtra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 24 marzo in tutto il paese è in vigore il protocollo di emergenza, già adottato precedentemente da molti Stati della federazione indiana, che prevede per 21 giorni il blocco di ogni attività, servizio e spostamento non essenziale, con sanzioni penali e pecuniarie per i trasgressori. Diversi Stati hanno suggerito di prorogare il blocco, ipotesi che il governo centrale sta considerando. Tra gli Stati favorevoli alla proroga ci sono il Maharashtra, il Telangana, il Punjab e il Madhya Pradesh, che probabilmente rimarranno chiusi anche se saranno allentate le misure di contenimento a livello nazionale. Il Maharashtra è lo Stato più colpito, con un quinto dei casi del paese. (segue) (Inn)