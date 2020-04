India: coronavirus, oltre cinquemila casi di cui un quinto nel Maharashtra (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo uno studio del Consiglio indiano per la ricerca medica (Icmr), una persona contagiata dal coronavirus può infettarne in 30 giorni altre 406 in assenza di misure di blocco delle attività e dei movimenti e di distanziamento sociale. La media dei contagiati scende a 2,5 con una riduzione dell’esposizione sociale del 75 per cento. La trasmissione familiare assume un significato rilevante in India, dove membri della famiglia di diverse età spesso convivono ed è difficile mantenere una distanza di sicurezza. Ciò è particolarmente rischioso per gli anziani, tanto più che spesso i giovani contagiati non mostrano sintomi. (segue) (Inn)