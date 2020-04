Tunisia: il ministro della Salute piange in diretta, "la pandemia potrebbe diventare incontrollabile"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute tunisino, Abdellatif Mekki, non è riuscito a trattenere le lacrime ieri sera nel corso di una conferenza stampa a Tunisi sulla situazione della diffusione del coronavirus nel paese. Parlando dei pericoli derivanti da questa pandemia, il ministro si è commosso ammonendo circa il fatto che "la situazione potrebbe diventare fuori controllo", riferendosi al mancato rispetto di una parte della popolazione della quarantena e delle regole introdotte per impedire la diffusione del virus Sars-Cov-2.Parlando nel corso di una conferenza stampa congiunta con il ministro dell'Interno tunisino, Hichem Mechichi, Mekki ha spiegato che "la mancanza di collaborazione dei cittadini con le autorità renderà vani i nostri sforzi per isolare il virus". Da parte sua, il ministro Mechichi ha dichiarato che i malati di Covid-19 potrebbero essere perseguiti penalmente in caso di mancato rispetto dell'auto-isolamento e delle disposizioni eccezionali per contenere l'epidemia. "Se un paziente non rispetta la quarantena e le istruzioni del ministero della Salute e quindi contagia un'altra persona, possiamo perseguirlo ai sensi del codice penale e se la contaminazione provoca la morte, può essere accusato di omicidio colposo", ha detto Mechichi. L'esponente del governo nordafricano ha sottolineato l'importanza di continuare a limitare gli assembramenti e le uscite di casa, notando come le misure di contenimento siano state meno rispettate nei giorni scorsi.Molte persone si sono radunate davanti agli uffici postali per ottenere il bonus promesso dallo Stato per le famiglie povere colpite duramente dalla cessazione di molte attività economiche. La Tunisia ha dichiarato ufficialmente 600 pazienti contagiati dal coronavirus, 22 dei quali sono morti. Ad alcuni pazienti asintomatici è stato ordinato di isolarsi a casa, ma "non è bastato", ha detto il dottor Mohammed Rabhi, responsabile della quarantena. Dal 5 aprile scorso, tre hotel a Monastir (est), Sfax (est) e Medenine (sud) sono stati attrezzati per ospitare sistematicamente tutti i pazienti non ospedalizzati, con monitoraggio medico. Questi hotel ospitano attualmente 120 persone per 1.500 posti disponibili, ha spiegato Rabhi. Ma alcuni pazienti sono riluttanti a stare in ospedale o nei luoghi di quarantena obbligatoria."Saremo severi nell'applicazione della legge (...) la nostra responsabilità è proteggere le persone", ha assicurato il ministro dell'Interno. Infine, Mechichi ha annunciato oltre 600 arresti e 70 ordini di arresti domiciliari per persone che hanno violato il confinamento generale. Le autorità hanno già annunciato l'arresto di un migliaio di persone per aver violato il coprifuoco notturno. (Tut)