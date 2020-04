Coronavirus: Raggi, già partite 1.000 app per buoni spesa a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono già partite le prime 1.000 app telefoniche per i buoni spesa a Roma. Lo ha detto Virginia Raggi, sindaco di Roma, intervenendo alla trasmissione Unomattina su Rai 1. Se da un lato ci sono i rincari che in alcuni casi devono essere perseguiti - ha spiegato Raggi -, noi abbiamo subito messo in campo i buoni spesa e anticipato i fondi. Sono partite le prime 1.000 app telefoniche che consentono di avere questo credito, le persone hanno già iniziato a fare la spesa. Per buoni cartacei ci vuole un po' più tempo, ma stiamo assicurandoci che i cittadini" che ne hanno bisogno "possano mettere il pasto in tavola". (Rer)