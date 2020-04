Coronavirus: Marocco, 64 nuovi casi, 1.184 in totale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 64 i nuovi casi di infezione da coronavirus confermati in Marocco nelle ultime 24 ore, portando a 1.184 il numero totale dei contagi. Lo ha annunciato ieri sera il ministero della Salute di Rabat. Le persone dichiarate guarite sono aumentate, fino a martedì alle 18:00, a 93 casi (12 nuove guarigioni), mentre quello dei decessi ha raggiunto i 90, dopo aver registrato dieci nuove morti nelle ultime 24 ore. A parlare è stato il direttore dell'epidemiologia e del controllo delle malattie presso il ministero della Salute, Mohamed El Youbi. Casablanca-Settat registra ancora il maggior numero di casi, seguito in particolare da Marrakech-Safi, Rabat-Salé-Kénitra, Fès-Meknès e Tanger-Tétouan-Al Hoceima. Dakhla-Oued Eddahab è l'unica regione che finora non ha registrato alcun caso. (Mar)