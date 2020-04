Coronavirus: primo caso di contagio nella regione occupata del Nagorno-Karabakh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regione separatista del Nagorno-Karabakh ha confermato il suo primo caso di coronavirus. Lo ha riferito il centro informazioni della regione sulla sua pagina Facebook. Si tratta di una persona recentemente rientrata dall’Armenia, principale sostenitore del regime di facto che controlla la regione, e paese del Caucaso con il numero più elevato di contagi accertati pari a 853, con otto morti, stando ai dati forniti ieri. Nella regione occupata si sono tenute la scorsa settimana le cosiddette elezioni parlamentari e presidenziali, un evento svoltosi nonostante la pandemia globale, cui hanno partecipato circa un migliaio fra osservatori e giornalisti oltre che circa 72 mila persone che si sono recate a votare. Peraltro, il 14 aprile è previsto il secondo turno delle cosiddette presidenziali. Entrambe le tornate elettorali non sono riconosciute dalla comunità internazionale. Per quanto riguarda i restanti paesi del Caucaso meridionale, il secondo per numero di contagi è l'Azerbaigian che, sempre stando ai dati di ieri, ha riportato 717 casi, mentre la Georgia, che fornisce i dati aggiornati a oggi, ne conferma 208, con tre decessi. (Res)