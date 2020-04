© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il terzo mese del 2020 ha registrato 6.305 immatricolazioni di auto in Marocco contro le 16.445 vendite di veicoli effettuate nello stesso periodo dell'anno scorso. L'impatto del coronavirus sul mercato automobilistico è evidente. Infatti, le vendite di auto sono diminuite del 61,61 per cento a marzo, secondo le ultime statistiche dell'Associazione degli importatori di veicoli in Marocco (Aivam).(Mar)