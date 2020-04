Medio Oriente: Lega araba, Israele approfitta del coronavirus per allargare colonie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele starebbe approfittando della situazione della diffusione del coronavirus in Medio Oriente per allargare le sue colonie in Cisgiordania. E' la denuncia fatta propria dal segretario generale della Lega araba, Ahmed Aboul-Gheit, dopo aver ricevuto un rapporto dal rappresentante dell'Autorità palestinese, Saeb Erakat, sulla situazione della pandemia in corso nei Territori palestinesi. Secondo quanto riporta il giornale egiziano "al Masry al Youm", Erakat ha denunciato alla Lega araba che "le autorità israeliane stanno approfittando della crisi per allargare gli insediamenti, ora che il mondo è occupato nel combattere questa pandemia". (Res)