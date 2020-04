Egitto: Al Azhar invita i ricchi a donare per le vittime da coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’imam di Al Azhar in Egitto, Ahmed al Tayeb, ha lanciato un appello alle persone ricche del suo paese affinché facciano delle donazioni in solidarietà con le vittime del coronavirus. "In situazioni di crisi come questa - ha spiegato il capo del clero sunnita egiziano - questo genere di azioni sono alla base dell'Islam". Al Azhar è la principale istituzione dell'Islam sunnita in Egitto. Pochi giorni fa, la Casa delle Fatwa dell’Egitto ha annunciato che è consentito pagare la "zakat", termine arabo che indica l'elemosina, uno dei cinque pilastri dell'islam, prima del dovuto allo scopo di alleviare le condizioni dei cittadini che sono stati gravemente colpiti dalla crisi del coronavirus. "È consentito accelerare il pagamento della zakat, poiché l'Egitto e il mondo intero sono assediati dal nuovo coronavirus, al fine di sostenere i più poveri", ha affermato l’istituzione egiziana. Il 25 marzo, l'Egitto ha avviato un coprifuoco notturno di due settimane, bloccando a casa migliaia di lavoratori in nero che, da allora, non percepiscono più alcuna somma di denaro. Il ministro degli Affari islamici in Egitto, Muhammad Mukhtar Jumaa, intanto, ha licenziato il suo funzionario Hisham Nazmi al Sayed Hassan, responsabile della direzione del ministero del Nord del Sinai. Il funzionario è accusato di aver fatto entrare dei fedeli di nascosto in moschea, violando così la norma che prevede la chiusura dei luoghi di culto come misura contro la diffusione del coronavirus. Hassan aveva autorizzato alcune famiglie a pregare nella moschea Safa e Marwa del dipartimento di Bir el Abd. (Cae)