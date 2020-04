Imprese: Unindustria Viterbo, prima la salute ma riparta distretto ceramico Civita Castellana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il bene primario da difendere è quello della salute, lo abbiamo detto e ribadito più volte, ma dobbiamo renderci conto che, a causa della crisi economica, c’è il rischio concreto di una depressione molto significativa, la più grande dal dopoguerra ad oggi. Parecchie filiere produttive rischiano il collasso. Il che significa, lo dico senza mezzi termini pensando anche al Distretto ceramico di Civita Castellana, perdita drammatica di posti di lavoro”. Lo afferma in un’intervista al Corriere di Viterbo Stefania Palamides, general manager di Ceramica Tecla e presidente di Unindustria Viterbo. “Il nostro pensiero deve andare innanzi tutto alle vittime, a chi soffre, a chi è in prima linea: è necessario superare l’emergenza sanitaria con tutti gli strumenti possibili. Per fortuna nel nostro territorio e anche nel Lazio, grazie pure alle misure prese, non c’è la stessa situazione drammatica di alcune regioni del Nord”. (segue) (Com)