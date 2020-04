Imprese: Unindustria Viterbo, prima la salute ma riparta distretto ceramico Civita Castellana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma, riflette Palamides, “parallelamente siamo di fronte ad una crisi economica terribile, c’è chi ha parlato giustamente di economia di guerra. Per questo, ove le condizioni di sicurezza lo consentano, bisogna far riaprire le fabbriche. Questo è possibile nel Distretto ceramico, dove gli ambienti di lavoro hanno elevatissimi standard di sicurezza, ulteriormente aumentati già da prima della chiusura, quando avevamo messo in piedi misure stringenti per attuare il distanziamento sociale, come per esempio le entrate scaglionate e la chiusura delle mense. Per cui noi non abbiamo difficoltà ad applicare immediatamente il protocollo d’intesa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro firmato lo scorso 14 marzo tra governo, Confindustria e sindacati: anzi, le misure previste le abbiamo applicate ben prima della chiusura del 22 marzo. I lavoratori delle nostre aziende sono in assoluto il bene primario da salvaguardare e la loro salute va messa sempre e comunque al primo posto, senza se e senza ma”. (segue) (Com)