Imprese: Unindustria Viterbo, prima la salute ma riparta distretto ceramico Civita Castellana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ogni giorno che passa però – continua Palamides - perdiamo quote di mercato e quote di export, veniamo sostituiti da aziende di altri paesi, primo tra tutti il Portogallo, che invece continuano a produrre: quando poi un cliente cambia fornitore è difficile che torni indietro”. È stata anche avanzata l’ipotesi di far ripartire le spedizioni di prodotti già pronti, ma per Palamides non basta: “Sarebbe una misura insufficiente, bisogna pensare ad una riapertura graduale, step by step, però in tempi ragionevolmente brevi bisogna tornare al più resto alla normalità. Tantissime aziende del Distretto sono in grado di rispettare tutte le prescrizioni. Per questo auspichiamo che il governo prenda in considerazione questo grido di allarme e che ci sia prestissimo un provvedimento che consenta di riaprire i cancelli delle nostre fabbriche. Se così non fosse un gioiello del made in Italy, come è quello della ceramica sanitaria di Civita Castellana, potrebbe subire dei danni enormi (sul prodotto, sull’indotto e sui lavoratori) che ci porteremmo appresso per anni ed anni”. (Com)