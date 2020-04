Coronavirus: Tunisia, 27 nuovi casi, 23 le vittime (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Molte persone si sono radunate davanti agli uffici postali per ottenere il bonus promesso dallo Stato per le famiglie povere colpite duramente dalla cessazione di molte attività economiche. La Tunisia ha dichiarato ufficialmente 600 pazienti contagiati dal coronavirus, 22 dei quali sono morti. Ad alcuni pazienti asintomatici è stato ordinato di isolarsi a casa, ma "non è bastato", ha detto il dottor Mohammed Rabhi, responsabile della quarantena. Dal 5 aprile scorso, tre hotel a Monastir (est), Sfax (est) e Medenine (sud) sono stati attrezzati per ospitare sistematicamente tutti i pazienti non ospedalizzati, con monitoraggio medico. Questi hotel ospitano attualmente 120 persone per 1.500 posti disponibili, ha spiegato Rabhi. Ma alcuni pazienti sono riluttanti a stare in ospedale o nei luoghi di quarantena obbligatoria. "Saremo severi nell'applicazione della legge (...) la nostra responsabilità è proteggere le persone", ha assicurato il ministro dell'Interno. Infine, Mechichi ha annunciato oltre 600 arresti e 70 ordini di arresti domiciliari per persone che hanno violato il confinamento generale. Le autorità hanno già annunciato l'arresto di un migliaio di persone per aver violato il coprifuoco notturno. (Tut)