Coronavirus: Raggi, a lavoro per piattaforma di vendita online per commercianti romani

- Una piattaforma per la vendita online sviluppata da Roma Capitale destinata ai commercianti romani per favorire l'e-commerce nella Capitale. È la proposta lanciata da Virginia Raggi, sindaco di Roma, intervenuta alla trasmissione Unomattina su Rai 1. "Con le imprese - ha detto Raggi - stiamo lavorando a una piattaforma per la vendita online sviluppata da Roma Capitale, soprattutto per i piccolissimi commercianti. Sta fiorendo il mercato dell'e-commerce, potrebbe essere un volano per l'agrifood visto che Roma è il comune agricolo più grande d'Europa". Raggi ha poi aggiunto: "A Roma il mercato turistico ha subito un picco già ai primi di febbraio. Abbiamo sospeso subito la tassa di soggiorno e per i commercianti abbiamo sospeso la tassa di occupazione del suolo pubblico, quella per i tavolini".(Rer)