Mauritania: Nouakchott, campagna di assistenza da coronavirus per 900 famiglie

- Le autorità mauritane hanno lanciato ieri, in collaborazione con la coalizione della società civile e il forum delle associazioni non governative, una campagna di sensibilizzazione sui pericoli del coronavirus e dei mezzi di prevenzione, insieme alla distribuzione degli aiuti a centinaia di famiglie. Durante questa campagna, gli aiuti saranno distribuiti a 900 famiglie nelle tre zone di Nouakchott. In una dichiarazione alla stampa, la commissaria per i diritti umani, l'azione umanitaria e le relazioni con la società civile, Hassena Ould Boukhreiss, ha affermato che questa campagna di tre giorni è divisa in due parti: la prima riguarda la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulla necessità di rispettare le misure preventive attuate dalle autorità pubbliche al fine di prevenire la diffusione del coronavirus e di educarle sui pericoli di questa pandemia; la seconda prevede la distribuzione di aiuti alimentari alle famiglie povere nelle tre zone di Nouakchott. (Res)