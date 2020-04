Mauritania: decine di persone escono dalla quarantena dopo un test negativo per coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comitato ministeriale responsabile della lotta contro il coronavirus in Mauritania ha annunciato il rilascio di 30 persone negative ad un test del coronavirus. Secondo il presidente della commissione, Mohamed Mouhamedou M’Heimid, ministro delle attrezzature e dei Trasporti, questa operazione arriva dopo il completamento delle misure preventive richieste dalle autorità per far fronte alla diffusione del coronavirus. Il ministro ha aggiunto che tali disposizioni sono state adottate al fine di preservare la salute della popolazione, ricordando che lo Stato ha assunto tutti i costi del soggiorno di questi cittadini confinati negli hotel di Nouakchott. Le persone uscite dalla quarantena erano state sottoposte a monitoraggio medico giornaliero da parte di team medici due volte al giorno. (Res)