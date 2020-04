Indonesia: vendite al dettaglio in calo a febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Indonesia ha registrato un calo delle vendite al dettaglio dello 0,8 per cento su base annua nel mese di febbraio: si tratta di uno dei primi segnali delle ricadute della pandemia di coronavirus sull’economia del paese. Il calo delle vendite al dettaglio ha interessato soprattutto l’abbigliamento e le spese ricreative, secondo i dati raccolti dalla banca centrale e pubblicati nella giornata di oggi, 8 aprile. A gennaio le vendite al dettaglio aveva subito una contrazione dello 0,3 per cento. Bank Indonesia si aspetta per il mese di marzo un calo assai più sostenuto, nell’ordine del 5,4 per cento annuo. Il ministero delle Finanze dell’Indonesia ha più che dimezzato le previsioni di crescita economica per il 2020, in risposta all’avanzata della pandemia di coronavirus a livello globale, e nella prima economia del Sud-est asiatico. Secondo le ultime proiezioni del ministero, il prodotto interno lordo indonesiano crescerà del 2,3 per cento quest’anno, contro il 5,3 per cento previsto in precedenza. (segue) (Fim)