Indonesia: vendite al dettaglio in calo a febbraio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il pacchetto di stimoli economici da 24,2 miliardi di dollari varato dal governo dell’Indonesia, per far fronte all’emergenza sanitaria del nuovo coronavirus e alle sue ricadute economiche, probabilmente non basterà a mitigare l’impatto della pandemia sul mercato occupazionale, e i milioni di licenziamenti che seguiranno probabilmente al parziale arresto dell’economia. E’ l’avvertimento lanciato da esperti citati da “Channel News Asia”, secondo cui Giacarta dovrebbe comunque concentrare le risorse disponibili sul contrasto diretto alla propagazione della Covid-19. Il presidente indonesiano, Joko Widodo, ha annunciato questa settimana una serie di misure tese a mitigare le ricadute economiche della pandemia, incluso il taglio dell’imposta sul reddito delle società, la rimozione del tetto al deficit e l’introduzione di incentivi e contributi in denaro per milioni di indonesiani. (segue) (Fim)