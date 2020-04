Indonesia: vendite al dettaglio in calo a febbraio (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell’Indonesia si appresta a varare una norma emergenziale che consentirà allo Stato di aumentare la spesa pubblica sino a 405mila miliardi di rupie (35,1 miliardi di dollari) e di aumentare il disavanzo pubblico al 5,07 per cento del prodotto interno lordo, per sostenere l’economia nazionale minacciata dalle ricadute della pandemia di coronavirus. Il presidente indonesiano, Joko Widodo, ha annunciato ieri, 31 marzo, che il provvedimento farà da base legale per l’adozione di “misure straordinarie tese a garantire la salute delle persone, salvaguardare l’economia nazionale e la stabilità del sistema finanziario”. Giacarta intende destinare 75mila miliardi di rupie alle esigenze di spesa sanitaria, 110mila miliardi di rupie a misure di tutela sociale, e 70mila miliardi a incentivi fiscali e credito per le aziende. L’importo maggiore – circa 150mila miliardi di rupie – verrà accantonato per i programmi di sostegno dell’economia, incluso il credito per la ristrutturazione e il finanziamento delle piccole e medie imprese. Widodo ha anticipato che lo Stato si aspetta un aumento del deficit di bilancio sino al 5,07 per cento del pil. La deroga ai vincoli di bilancio previsti dalla legislazione indonesiana, incluso il tetto del tre per cento al rapporto deficit-pil, potrebbe rimanere in vigore per un periodo di tre anni, sino al 2022. “Oltre tale data, torneremo ad esercitare la disciplina fiscale, incluso il deficit inferiore al tre per cento del pil”, ha dichiarato Widodo. (segue) (Fim)