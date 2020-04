Thailandia: re Rama fa rientro dal suo harem in Germania per il Giorno del Chakri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il re della Thailandia, Maha Vajiralongkorn – noto anche come re Rama X – ha lasciato il Grand Hotel Sonnenbichl, in Germania, che ha riservato per intero per soggiornarvi con la sua servitù e un harem di 20 donne, ed ha fatto rientro in Thailandia lunedì, 6 aprile, per le annuali celebrazioni del Giorno del Chakri, festa nazionale che viene celebrata all’inizio di aprile. Lungo la via del ritorno il re è transitato in Svizzera, dove la moglie, la regina Suthida, ha soggiornato in albergo per diverse settimane. Thai Airways ha sospeso tutto le operazioni a causa della pandemia di coronavirus una settimana fa, ma ha organizzato voli speciali per il sovrano e il suo seguito. Il giorno del Chakri onora l’ascesa al trono di re Rama I e l’istituzione della dinastia Chakri, che regna tuttora sulla Thailandia. (segue) (Fim)