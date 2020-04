Thailandia: re Rama fa rientro dal suo harem in Germania per il Giorno del Chakri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il re e la regina dovrebbero tornare già oggi presso i loro luoghi di villeggiature in Europa: il sovrano della Thailandia trascorre gran parte del suo tempo in Germania, dove possiede una residenza da 12 milioni di dollari sulle sponde del Lago Starnberg. Il Grand Hotel Sonnenbichl ha ottenuto un permesso speciale delle autorità tedesche per continuare ad operare nonostante l’emergenza sanitaria, e il re thailandese è stato avvistato in bicicletta con il suo seguito nell’area nonostante le misure di distanziamento sociale in vigore nel paese. In Thailandia l'assenza del re in concomitanza con la festività nazionale ha innescato alcune contestazioni sui social network, ma nel paese contestare la monarchia è un reato punibile con pene sino a 15 anni di reclusione. (Fim)