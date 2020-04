Usa: coronavirus, Trump si scaglia contro gestione pandemia da parte dell’Oms (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Hanno veramente sbagliato tutto, hanno perso il treno”, ha detto l’inquilino della Casa Bianca, ricordando i ritardi dell’Oms nel dichiarare l’epidemia e poi la pandemia, e le iniziali sollecitazioni a non fermare i flussi di merci e persone dalla Cina. “Porremo un freno al denaro speso per l’Oms. Porremo un freno drastico, e staremo a vedere”. Un portavoce dell’Onu, Stephane Dujarric, ha replicato a Trump, esprimendo apprezzamento per la condotta dell’Oms e per le linee guida globali emanate dall’agenzia. (Nys)