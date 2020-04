© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle 9 il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, sarà a Pratica di Mare per l’arrivo di due voli con aiuti sanitari per l’Italia. Secondo quanto si apprende il primo volo in arrivo proverrà dal Qatar e trasporterà due ospedali da campo da 500 posti. Successivamente è previsto un nuovo volo dall'Ucraina dopo quello arrivato sabato scorso con nuovi aiuti sanitari. (Res)