Vietnam: coronavirus, Hanoi dona mascherine a 5 paesi europei

- Il governo del Vietnam ha donato 550mila mascherine per il viso a cinque paesi europei ieri, 7 aprile, per sostenerli nel contrasto alla pandemia di coronavirus. Le mascherine sono state realizzate in un tessuto antibatterico e consegnate agli ambasciatori nel Vietnam di Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito. Lo ha comunicato il ministero degli Esteri vietnamita, che ha anche fornito l’ultimo bilancio dei contagi nel Vietnam, saliti di quattro unità nelle ultime ore, ad un totale di 249. Ad oggi le autorità vietnamite hanno effettuato 94mila tamponi su soggetti a rischio nel paese. (segue) (Fim)