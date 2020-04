Vietnam: coronavirus, Hanoi dona mascherine a 5 paesi europei (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità vietnamite hanno deciso di pubblicare tutti i recapiti visitati di recente dai soggetti infetti e di avvertire telefonicamente le persone entrate in contatto con questi ultimi, nel tentativo di isolare il più possibile il virus. Nei giorni scorsi il governo del Vietnam ha ulteriormente inasprito le misure emergenziali adottate in risposta alla pandemia di coronavirus. Il ministero dei Trasporti ha sospeso tutti i voli passeggeri inj da e per il paese sino al 15 aprile, nel tentativo di frenare la propagazione del virus. Faranno eccezione i voli per il trasporto di merci e per missioni diplomatiche, mediche e commerciali. Il Vietnam è uno dei mercati dell’aviazione civile in più rapida crescita del globo. I voli domestici verranno ridotti a due soltanto tra Hanoi e Ho Chi Minh City, ed uno da Hanoi a Da Nang. Severe limitazioni sono state imposte anche al traffico stradale e marittimo. (segue) (Fim)