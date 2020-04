Coronavirus: Forum terzo settore Lazio, bene accordo con Regione su servizi sociali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I nidi d'infanzia, i servizi scolastici per alunni con bisogni educativi speciali e i centri diurni non si fermano. Questo il commento del Forum terzo settore Lazio in merito alla novità introdotta dalla firma del Protocollo d'intesa con Regione Lazio, Anci Lazio, Legacoop Lazio, Confcooperative Lazio, Agci Lazio, Cnc, Cgil, Cisl e Uil, approvato il 7 aprile con delibera della giunta regionale. "Con diverse modalità operative e garantendo la piena sicurezza degli operatori, riprenderanno anche le attività degli altri servizi socio-assistenziali e socio-sanitari che hanno subito blocchi a causa dell'emergenza Coronavirus. Un importante accordo - ribadisce Forum terzo settore Lazio - che rende operativo quanto previsto dall'Art.48 del Decreto Cura Italia, con lo scopo di indirizzare le Pubbliche amministrazioni verso un comportamento omogeneo su tutto il territorio regionale ed evitare l'insorgere di interpretazioni e controversie giudiziarie che non gioverebbero a nessuno". Francesca Danese, portavoce del Forum terzo settore Lazio, tiene a rimarcare che "Sull'articolo 48, dobbiamo ringraziare le Istituzioni perché hanno messo in campo un vero e proprio lavoro di 'filiera': a partire dal ministro Gualtieri, che ha gettato le basi del provvedimento, fino all'assessore Troncarelli e al capo di Gabinetto Ruberti, che l'hanno recepito e reso operativo in maniera omogenea su tutto il territorio regionale". (segue) (Com)