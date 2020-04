Coronavirus: Forum terzo settore Lazio, bene accordo con Regione su servizi sociali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie a questo accordo riusciremo a portare avanti il nostro intento di non lasciare solo nessuno, combattendo le disuguaglianze che questa emergenza sta accentuando. - precisa la portavoce del Forum terzo settore Lazio Francesca Danese - Dalle famiglie più fragili e in difficoltà, che in queste prime settimane di emergenza sanitaria hanno subito un duro contraccolpo, ai tanti lavoratori del privato sociale, a cui finalmente viene riconosciuta pari dignità rispetto ai lavoratori pubblici. Con la riprogrammazione e co-progettazione dei servizi tra Pubblica amministrazione e gestori privati, infatti, non verrà garantita solo la prosecuzione di servizi essenziali per le fasce più deboli e a rischio della popolazione. Grazie al principio del 'vuoto per pieno', i gestori dei servizi pubblici potranno fatturare gli importi integrali dei contratti e delle convenzioni in essere. Questo significa, ove possibile, niente ricorso agli ammortizzatori sociali, che potranno essere impiegati dallo Stato in altri comparti produttivi e per interventi di altro genere, e stipendi garantiti per migliaia di lavoratori, oltre - conclude Danese - ad una importante e significativa limitazione dei danni economici per tutte le Cooperative del settore sociale". La responsabile Legacoopsociali Lazio, Anna Vettigli, dichiara: "Non possiamo che ringraziare la Regione Lazio e l'Anci Lazio, con il suo presidente Riccardo Varone, per essersi rese disponibili a siglare questo accordo. Questa situazione di emergenza ha messo in luce l'importanza del nostro lavoro per la tenuta dei servizi di pubblica utilità e la necessità di un pari trattamento rispetto ai lavoratori pubblici. Finalmente sperimenteremo una reale co-progettazione dei servizi, basata non solo sulle risorse economiche disponibili, pur tenendo presente l'elemento imprescindibile della copertura finanziaria sulla base delle risorse previste nel bilancio dei Comuni, ma anche sui bisogni dell'utenza e sulle possibilità offerte dall'innovazione sociale", conclude Vettigli. (Com)