- Un incendio è scoppiato, questa sera, in un soppalco all'interno di una villetta indipendente a Velletri, in via Redina Pennacchi. Sul posto sono intervenute due squadre del comando di Roma dei Vigili del fuoco che hanno salvato e assicurato alle cure del 118 un uomo di 65 anni, che aveva inalato fumo. L'allarme è stato lanciato dalla moglie presente in casa. Sul posto anche i Carabinieri(Rer)